Число жертв взрыва в шиитской мечети в Кандагаре увеличилось до 62

В главном городе афганской провинции Кандагар продолжает расти количество погибших при взрыве в квартале Имам-Баргах около шиитской мечети Биби-Фатима. К настоящему моменту насчитывается 62 жертвы. и более 70 раненых. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на афганское агентство Bakhtar.

Напомним, что мощный взрыв прогремел сегодня утром во время пятничной молитвы в честь религиозного праздника. Предварительно установлено, что активизировать взрывное устройство мог участник одной из террористических группировок.

Ранее сообщалось о 32 погибших и 53 пострадавших. Сейчас правоохранители Афганистана устанавливают все обстоятельства произошедшего и ищут виновных.