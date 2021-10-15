МВД России с 17 октября установит новые правила вывоза детей за границу

Новые правила вывоза несовершеннолетних детей за границу начнут действовать в России с 17 октября, об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Согласно новому постановлению, оба законных представителя ребенка вне зависимости от гражданства могут заявить несогласие на выезд ребенка за пределы страны. Этот документ будет учтен территориальным органом МВД России, сообщили ТАСС в ведомстве.

«Теперь заявитель вправе установить как общий запрет на выезд несовершеннолетнего из Российской Федерации, так и запрет на выезд в конкретное государство или несколько государств на определенный срок. Такой подход позволит родителям устанавливать запрет исходя из сложившихся жизненных обстоятельств», — заявили в пресс-службе МВД.

Если заявитель не является гражданином России, то он сам также не сможет вывезти ребенка из страны. Также по новым правилам сокращены сроки рассмотрения заявлений, миграционные службы должны рассмотреть документы не за пять дней, а за два.