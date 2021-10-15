Суд Москвы взыскал более 4 млн рублей в пользу врача Мисюриной по делу о смерти пациента

Черемушкинский суд Москвы взыскал более 4 млн рублей в пользу врача-гематолога Елены Мисюриной. Медик обвинялась в смерти пациента.

В 2018 году суд признал специалиста виновной и приговорил к двум годам колонии общего режима. После этого Мосгорсуд отменил приговор и направил дело в прокуратуру. Далее Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил дело на рассмотрение снова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В результате Мосгорсуд окончательно отменил приговор врачу. Уголовное дело прекратили из-за отсутствия состава преступления. Женщине заплатят 4 млн рублей.

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