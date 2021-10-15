Предприятия Венесуэлы могут начать производить инсулин по российской технологии

Венесуэла может начать производство инсулина с применением российских технологий, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе межправительственной комиссии двух стран.

Россия и Венесуэла уже сотрудничают в области фармакологии, в частности по направлению вакцин от COVID-19. Помимо российских препаратов от коронавируса, Россия осуществляет поставки вакцин против гриппа. Их число оценивается в 3 миллиона доз.

Вместе с тем Москва отправила в южноамериканскую республику 900 тысяч доз инсулина. На сегодняшний день оба государства проработают вопрос, связанный с переносом ряда технологий по производству инсулина территорию Венесуэлы, передает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Борисова.

Поставки российской вакцины «Спутник V» стали важным инструментом стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Венесуэле. За последние месяцы республика получила свыше 3 миллионов доз этой вакцины. Теперь Венесуэла стала первым зарубежным государством, с которым Россия достигла договоренности о поставке «ЭпиВакКороны».