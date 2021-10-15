Упавшая с дерева ветка убила лесоруба под Саратовом

Мужчину убило упавшей с дерева веткой в Новобурасском районе. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.

Трагедия произошла в пяти километрах от поселка Бурасы в Базарно-Карабулакском районе. Местные жители обратились к лесорубу за помощью. Они попросили убрать деревья в лесополосе у дороги.

Мужчина принялся за дело, однако в какой-то момент крупная ветка рухнула прямо на шею сельчанина. От полученной травмы 43-летний мужчина скончался, не дождавшись приезда медиков. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия. Специалистам предстоит установить все обстоятельства случившегося. Идет доследственная проверка.

Похожий трагический случай произошел ранее в Нижегородской области. Лесоруба насмерть придавило деревом. Он получил травму грудной клетки и скончался до приезда медиков.