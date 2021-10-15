Рычага, Чертан и Подвоиский. Какие фамилии носили первые русичи

Назвать точную дату появления первой русской фамилии сейчас сложно, ведь процесс образования родовых имен был постепенным и длился десятилетиями. Чаще всего они формировались из отчества или прозвища человека. Эксперты исторического портала «Русская семерка» взялись рассказать о том, какие фамилии носили наши предки много веков назад.

«Ты чьих будешь?»

Известно, что первыми обзавелись фамилиями жители Великого Новгорода в XIII веке. Тогда эта территория носила статус республики. Если верить летописям 1240 года, у погибших на Невской битве дружинников уже были не только имена, но и дополнительные «опознавательные данные» (Гурята Пинещиничь, Костянтинъ Луготиниць).

Летописи конца 1260-х годов перечисляют следующие имена и фамилии: Никифор Радятинич, Михаил Кривцевич, Твердислав Моисиевич, Жирослав Дорогомилович, Пороман Подвоиский. Когда Владимирский князь Василий Ярославич отправился в поход против легионов татар, он якобы взял себе в помощь «Петрила Рычага и Михаила Пинещинича». Нетрудно заметить, что эти древнерусские фамилии не имеют ничего общего с современными.

Еще более древними фамилиями можно считать те, что оканчиваются на «ых» и «их». К примеру, члены одной семьи могли носить общее прозвище (Красные, Короткие), а во время знакомства с другими русичами, на вопрос: «Ты чьих будешь?», люди отвечали: «Красных», «Коротких» и так далее. Такая практика, по мнению экспертов, имела место еще в самом начале первого тысячелетия.

«Глава семьи именуется Золотой, все семейство — Золотые. Выходец или выходцы из семьи в следующем поколении — Золотых», — объясняет доктор филологических наук Александра Суперанская.

ТАСС / Коньков Александр

Такие фамилия встречаются даже среди современных жителей Сибири. Это объясняется началом покорения региона во второй половине XVI столетия. До этого «Черных» и «Белых» встречались в основном только в центральных районах Руси.

Десять веков назад также имели место фамилии, образованные от имен: Ждан – Жданов, Любим – Любимов. Иногда родители специально давали своим детям прозвища, которые должны были отпугнуть злых духов (Чертан, Дур, Злоба). Со временем и они превращались в фамилии (Чертанов, Дуров, Злобин).

От князей до крестьян

Выше речь шла о воинах и ремесленниках, но у дворян и князей фамилии образовывались совсем иными способами. Бояре в качестве второго имени чаще всего использовали название удела, которым они владели (Воротынский, Вяземский, Шуйский). К тому же эти территории передавались из поколения в поколение, что позволяло не менять фамилию столетиями.

wikipedia.org / Russischer Photograph um 1890 / Public Domain

Две самые древние дворянские фамилии: Морозов и Голицын. Последняя, к слову, образована от названия кожаных рукавиц для грубой работы – галицы.

С XV века фамилии начали появляться и у купцов. Перминовы, Калинниковы, Рязанцевы и Минины нередко использовали родовое имя в качестве «бренда» на рынке. Некоторые торговцы брали себе фамилию, отталкиваясь от рода занятий (торговля рыбой — Рыбниковы).

Совсем другая ситуация была у простых крестьян, многие из которых получили фамилию лишь после отмены крепостного права (в 1861 году). До этого родовые имена имели только крестьянские семьи, проживающие в северной части России.