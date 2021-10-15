Подсыпали угля. Как Россия помогает Китаю справиться с энергетическим кризисом

Не только Европа попала в водоворот энергетического кризиса. Внезапный рост цен на энергоресурсы и недостаток топлива спровоцировал дефицит электроэнергии в Китае. Правда, в отличие от многих стран Европейского Союза, Пекин посчитал разумным обратиться за помощью к своему давнему партнеру — России, пишут журналисты китайского издания South China Morning Post (SCMP).

Нехватка электроэнергии вынудила властей КНР ввести в отдельных провинциях меры по нормированию потребления электричества. Поскольку такое положение вещей насторожило Пекин, он договорился с Москвой о наращивании поставок угля и электроэнергии.

Так, по последним данным таможенного управления Китая, общий объем закупок угля в сентябре увеличился на 17% (32,9 млн тонн), что стало самым высоким показателем за год.

Генконсул России в Харбине (провинция Хэйлунцзян) Владимир Ощепков сообщил, что с начала 2021 года импорт российского угля упал на 40% из-за пандемии коронавируса. Однако власти обеих стран приняли меры и теперь постепенно наращивают поставки топлива. Например, в Хэйлунцзян в первую неделю октября через главный железнодорожный узел провинции ежедневно завозилось свыше 5000 тонн угля.

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Аналогичная ситуация происходит и в восточной провинции Чжэцзян, куда уже доставили более 50 000 тонн ресурса.

Кроме того, в китайской государственной электроэнергетической компании рассказали, что импорт электроэнергии по линии передачи «Амурская — Хэйхэ» увеличился втрое: с 5 до 16 часов в сутки, что значительно помогло в урегулировании напряженной ситуации с электроснабжением, отметили авторы SCMP.

Доцент Дальневосточного федерального университета Артем Лукин полагает, что действия России в условиях кризиса стали еще одним шагом по сближению с Китаем. Более того, такое тесное сотрудничество в будущем может привести к строительству газопровода «Сила Сибири — 2», по которому российский газ будет поступать в КНР через территорию Монголии.

Ранее постпред РФ при ЕС Владимир Чижов призвал Брюссель наладить диалог с Москвой, чтобы в будущем не испытывать дефицит голубого топлива.