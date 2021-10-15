Ищенко объяснил, зачем России понадобилось предлагать Украине дешевый газ

Москва, делая Украине выгодное предложение о приобретении газа напрямую у «Газпрома» по низким ценам, знает, что Киев это предложение все равно не примет.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «Украина.ру» высказал политолог Ростислав Ищенко, по словам которого Москва предлагает Украине выгодный вариант прямого контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом», понимая уровень царящих в Киеве антироссийских настроений.

И никто в России не рассчитывает на то, что украинская сторона, которая последовательно разрывает все возможные связи с РФ, согласится заключить новый контракт, каким бы выгодным он не был. Таким образом, добавил Ищенко, не может быть и речи ни о какой благотворительности Москвы по отношению к откровенно враждебной Украине.

«Насколько я понимаю, Россия не продвигает прямой контракт на поставку газа на Украину. Россия, прекрасно зная, что Украина откажется, предлагает его. Но не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что Украина сейчас ни на какие соглашения с Россией не пойдет ни в одной сфере. Достаточно просто посмотреть на последовательность украинских шагов», — отметил эксперт.

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По словам Ищенко, Россия, предлагая Украине напрямую покупать у себя газ, ничем не рискует, так как принципиальная политика киевских властей, которая выстраивается, согласно принятому после Евромайдана антироссийскому курсу, гарантирует отказ от встречного движения. Но при этом Москва оставляет за собой возможность парировать любые претензии Запада по Украине, предъявив действующие выгодные предложения Киеву.

«Это ровным счетом ничего не стоит Кремлю. Как только на Западе начинают пищать, что мы ущемляем Украину, мы говорим: "Как же ущемляем? Смотрите, мы предлагаем такие варианты, все они очень выгодны Украине, но она от всего отказалась". Что мы можем сделать? Мы же не можем послать танки, чтобы заставить их работать себе во благо», – объяснил Ищенко.

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Напомним, осенью 2021 года энергодефицит в Европе привел к резкому росту цен на газ. В сложившейся ситуации страны Восточной Европы начали вести переговоры с «Газпромом» о заключении долгосрочных контрактов на поставки газа по ценам, привязанным к стоимости нефти, который сейчас в несколько раз ниже спотовых цен на топливо.

Первой долгосрочный контракт с российским поставщиком заключила Венгрия, по примеру которой переговоры с «Газпромом» инициировали Болгария и Сербия, а также Молдавия, которая после окончания действовавшего контракта была вынуждена объявить чрезвычайное положение.

Одна только Украина, которой приходится покупать реверсный газ по завышенным европейским ценам, продолжает стоять на антироссийских позициях, и исходя из соображений идеологии упрямо отказывается от возможности спасти собственную энергетику.