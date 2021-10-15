Изнасиловавшего волгоградскую школьницу беглого заключенного задержали в Астрахани

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Астрахани 29-летнего молодого человека, который сбежал из колонии-поселения в Ульяновской области и изнасиловал волгоградскую школьницу.

Напомним, что об изнасиловании 15-летней школьницы стало известно в минувшую среду. По данным следствия, преступление было совершено вечером 10 октября, когда девушка возвращалась домой. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

По данному факту была организована проверка, в ходе которой выяснилось, что насильником оказался ранее судимый уроженец Ульяновска. Его генетические данные совпали с биологическими следами на одежде школьницы.

Он был приговорен к заключению в колонии-поселении в Ульяновской области, однако самовольно покинул исправительное учреждение. Мужчину объявили в розыск.