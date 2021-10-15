Националистка Фарион призвала Украину перестать видеть в России «агрессора»

Украине пора перестать считать Россию «агрессором» и причислить ее к врагам. Радикальное заявление прозвучало из уст экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион.

Во время марша радикалов, прошедшего в Киеве, бывший парламентарий предложила украинцам стремиться к «уничтожению Москвы» и, тем самым, «победить врага».

Фарион не впервые демонстрирует свои русофобские взгляды. Ранее она оскорбила соотечественницу — спортсменку Ярославу Магучих — за снимок с российской легкоатлеткой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио. Националистка назвала Магучих «биологическим мусором» и потребовала отобрать у нее олимпийскую медаль.

Также экс-депутат открыто заявляла о ненависти и к русскоязычным жителям страны, которым призвала «давать ногой в челюсть». По мнению Фарион, люди, которые говорят на русском языке, являются либо «рабами», либо «оккупантами».