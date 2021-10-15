Полпред президента РФ Щеголев представил врио губернатора Ярославской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев — политик с опытом, который он может применять в работе на благо региона. Об этом заявил полпред президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

Полномочный представитель российского лидера представил нового главу субъекта в региональном правительстве. Щеголев также обратил внимание, что Ярославская область важна с точки зрения оборонного комплекса и гражданской промышленности.

«Михаил Яковлевич не новичок в государственном управлении, уверен, что свой опыт он сможет задействовать в работе на благо Ярославской области», — сказал полпред.

Евраев вступил в должность врио губернатора области после отставки предшественника Дмитрия Миронова, который 12 октября был назначен помощником президента РФ. Новый глава региона ранее заявил, что рассчитывает на открытый и честный диалог с местными жителями.