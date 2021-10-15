Депутат Госдумы Нилов рассказал о грядущем повышении пенсий по два раза за год

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) рассказал, что федеральный парламент во втором чтении одобрил закон, который позволит дополнительно повышать пенсии за счет средств, изъятых в результате раскрытия коррупционных преступлений.

В беседе с «Политикой Сегодня» либерал-демократ, ставший одним из авторов законопроекта, напомнил, что с начала 2019 года деньги коррупционеров и так пополняют бюджет Пенсионного фонда (ПФР), но конкретного применения для них до сих пор прописано не было.

«Изначально подобный законопроект правительством и партией большинства был отклонен, но там были немного другие формулировки. Потом мы с учетом замечаний предложили сделать универсальную норму, чтобы просто эти средства шли. Правительство занимало отрицательную позицию, и только благодаря позиции на совете Думы [Вячеслава] Володина [председатель Госдумы] и благодаря позиции "партии большинства", законопроект попал в повестку, комитет поддержал, и депутаты от "Единой России" поддержали», — поделился член ЛДПР.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Обеспечить рост пенсий, согласно российскому законодательству, можно только путем индексации. Сегодня она происходит в начале каждого года согласно коэффициенту, который устанавливает правительство. Например, с 1 января 2021-го выплаты пенсионерам были увеличены на 6,3%, а в 2020-ом — на 6,6%. Этот процент всегда устанавливается выше уровня прогнозной инфляции, подчеркнул Нилов.

«Скоро наступит общая норма и индексация будет проходить два раза в год: 1 февраля, как это было до пенсионной реформы, и 1 апреля. 1 апреля — в зависимости от возможностей бюджета ПФР, поэтому чем больше он будет наполнен, тем больше возможностей у ПФР будет для того, чтобы решить вопрос увеличения пенсий действующим пенсионерам», — пояснил депутат.

Автор закона отметил, что переход на новую систему индексации должен произойти в ближайшие три года. Что касается самого законопроекта, его на следующей неделе рассмотрят в финальном третьем чтении.