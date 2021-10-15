Сатановский поведал об «отрезвлении европейцев» относительно РФ и Белоруссии

Европейские страны, столкнувшись с реальными проблемами в условиях энергодефицита и наступления отопительного сезона, начинают пересматривать санкционную политику.

Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил политолог Евгений Сатановский, по словам которого европейские покупатели российского газа должны благодарить и поставщика этого газа «Газпром» и свои власти за заключенные в свое время долгосрочные контракты.

В качестве примера такой предусмотрительности, Сатановский напомнил о Германии, которая, благодаря бывшему канцлеру Герхарду Шредеру и его нацеленности на сотрудничество с Россией, теперь имеет возможность получать газ по цене 300 долларов за тысячу кубометров, а не платить за него по 900 долларов за тысячу кубов на спотовых рынках.

Однако, несмотря на это, в европейской прессе по-прежнему доминируют критические высказывания в адрес «Газпрома» и президента РФ Владимира Путина.

Федеральное агентство новостей /

Как напомнил Евгений Сатановский, Евросоюз мог бы решить все свои проблемы с энергодефицитом, разрешив ввести в эксплуатацию новый российский газопровод «Северный поток – 2». Но вместо этого, европейцы сами затягивают сертификацию газопровода и молчат о причинах задержки его строительства, которое произошло из-за того, что европейские компании выполняли американские санкции против российско-германского проекта. Таким образом Европа стреляет себе в ногу, подчеркнул политолог.

«Они хотят, чтобы «Северный поток – 2» был сертифицирован не раньше весны. Ваше право – на дворе октябрь. Можете сертифицировать, сколько хотите. Можете вообще не сертифицировать. Россия может не поставлять газ в Европу вообще – до Брежнева мы вообще его не поставляли», – напомнил эксперт.

Заслуживает интереса, по словам Сатановского, отрезвление Литвы и Польши в том, что касается санкционной политики. Эти две страны, испытывая дефицит газа, нарастили поставки из Белоруссии древесных пеллет, хотя еще недавно они намеревались усилить санкционное давление на Минск. Но реальные сложности заставили восточноевропейцев планы введения новых ограничений.

Федеральное агентство новостей / pixabay.com

«Польша и Литва – рекордсмены по закупкам белорусских древесных пеллет. Они собирались внести деревообрабатывающие предприятия Белоруссии в очередной пакет санкций. Выясняется, что когда работает политика, то не надо никаких поставок из злой Белоруссии, России или Китая. Но когда политика перестает работать и включается обычная деловая логика отношений, то все нормально», – объяснил ситуацию Сатановский.

В заключение политолог добавил, что стремление Европы продолжать заниматься сохранением климата и продвижением зеленых технологий является фатальной ошибкой. По его словам, процесс, который называют глобальным потеплением, на самом деле является изменением температурного градиента планеты, и, возможно, это предвестник приближающегося нового ледникового периода. А значит, отметил Сатановский, потребность Европы в российском газе в будущем будет только расти.