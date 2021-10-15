Ле Пен против ветряных мельниц. Националистка обещает оставить «зеленую Францию» без денег

Пока Франция готовится к холодной зиме на фоне европейского энергетического кризиса, кандидат в президенты страны Марин Ле Пен уверенно набирает очки перед грядущими выборами. Очередное заявление лидера консерваторов из «Национального фронта» повысило ее шансы пройти во второй тур и составить конкуренцию действующему президенту Эмманюэлю Макрону (к слову, он еще не объявил о своем выдвижении).

Ле Пен заявила, что в случае победы готова полностью отказаться от субсидирования возобновляемых источников энергии — ветряных мельниц и солнечных батарей. На финансирование зеленой энергетики в следующем году правительство Пятой республики уже заложило 5,1 миллиарда евро, сообщает Bloomberg.

Националистка хочет перенаправить эти деньги на погашение налоговых задолженностей французов за оплату электроэнергии. Помимо этого, госпожа Ле Пен намеревается построить нескольких новых атомных электростанций, а существующие и проектируемые ветряные мельницы демонтировать.

«Ветер и солнце – это не возобновляемые источники энергии, а прерывистые, ненадежные. Если меня изберут, я остановлю все строительство новых ветропарков и запущу большой проект по их демонтажу», — предупредила ультраправый кандидат в президенты.

twitter.com / @MLP_officiel

Достучаться до «жилетов»

Такой план никак не вяжется с нынешней либеральной европейской политикой, которая уделяет все больше внимания зеленой энергетике. Впрочем, Марин Ле Пен не впервой идти против течения и противоречить позиции Елисейского дворца. Представитель «Национального фронта», например, чересчур резко для современной Франции высказывается в отношении мигрантов и даже вступает в прямую конфронтацию с крупными геополитическими игроками.

В частности, год назад Ле Пен обвинила турецкого президента Реджепа Эрдогана в «исламизации Европы». Тогда она призвала Париж изменить миграционную политику и прислушаться к мнению «истинных европейцев».

В 2019 году политик связала воедино проблемы мигрантов и возобновляемых источников энергии:

«Я считаю, как и [тогдашний Министр внутренних дел Италии] Маттео Сальвини, что мы должны остановить миграцию. <…> Мигранты, как и ветряные турбины: все согласны с тем, что они есть, но никто не хочет, чтобы они были рядом».

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

Нелюбовь Ле Пен к ветряным мельницам продиктована стремлением достучаться до «желтых жилетов» — протестующих против многих решений Елисейского дворца французов, убежден руководитель Центра французских исследований института Европы РАН Юрий Рубинский. Она напомнил, что в 2018 году движение «желтых жилетов» возникло именно на фоне экологических противоречий: повышения цен на топливо вопреки жалобам сельских жителей.

«Решение Ле Пен исходит из уроков движения "желтых жилетов", которое не полностью утихло само по себе. Эти люди много раз проводили протестные акции, поэтому оппозиционные силы стараются использовать эти настроения в свою пользу. Ле Пен пытается привлечь людей на свою сторону, хотя раньше "желтые жилеты" за ней шли неохотно. <…> Меня удивляет то, что экологическая тематика во Франции на подъеме, но Марин Ле Пен все же решила рискнуть, раз приняла такое решение», — объяснил эксперт.

В рядах соратников ультраправого кандидата в президенты немало молодежи, которая отошла от левых воззрений в пользу идеологической линии «Национального фронта». Ле Пен пошла навстречу консервативному электорату и подняла проблему зеленой энергетики в «иерархии озабоченности», обратил внимание франковед Рубинский.

wikipedia.org / Foto-AG Gymnasium Melle / CC BY-SA 3.0

Лидера партии в этой части негласно поддерживает журналист правых убеждений Эрик Земмур, который стремительно набирает популярность перед предвыборной гонкой. Эксперты прочат ему уровень поддержки даже выше, чем у Марин Ле Пен, пока последняя называет его «хорошим кандидатом на должность премьер-министра» при ее дворе.

Пока не выдвинувший свою кандидатуру Макрон, Ле Пен и Земмур формируют главную тройку оппонентов на предстоящих выборах. Для Земмура они станут первым серьезным испытанием на поприще политики, лидер «Национального фронта» же попытается взобраться на политический Олимп уже в третий раз. В 2017 году это ей почти удалось: Эмманюэль Макрон не без труда вырвал у нее победу (24% против 21% в первом туре голосования).

Первый тур президентских выборов во Франции намечен на 10 апреля 2022 года, второй — на 24 апреля.