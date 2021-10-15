Минский суд оставил под стражей журналиста «Комсомольской правды» Можейко

Суд Минска отказал в удовлетворении жалобы на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу журналиста «Комсомольской правды» в Белоруссии Геннадия Можейко.

Обвиняемый останется в СИЗО. Адвокат журналиста заявил, что будет предпринимать новые попытки обжаловать решение суда.

По предварительным данным, представителя СМИ обвиняют в разжигании социальной вражды или розни и оскорблении представителя власти. Геннадий Можейко разместил на сайте белорусской «Комсомолки» заметку с цитатой одноклассницы Андрея Зельцера, в перестрелке с которым погиб сотрудник КГБ.

Публикация была быстро удалена, а сайт белорусской «Комсомолки» заблокировали. Спустя какое-то время стало известно об аресте автора заметки.