Путин предложил не спешить с официальным признанием движения «Талибан»

Президент РФ Владимир Путин считает, что не нужно спешить с официальным признанием талибов. Соответствующее заявление он озвучил в рамках заседания Совета глав государств СНГ.

Речь идет о представителях движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ), которые ранее пришли к власти в Афганистане. По мнению Путина, сформированное ими правительство не отражает всей палитры мнений в республике.

«Не нужно пока торопиться с официальным признанием талибов. Мы понимаем, что нужно с ними взаимодействовать, но торопиться тоже с этим нельзя», — сказал президент.

Талибы 15 августа вошли в Кабул и объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Позже в стране было создано новое правительство, которое возглавил член движения Хасан Ахунд.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации