Выставка «ORЁLEXPO 2021» началась с оружейных новинок и дискуссии о масс-шутинге

Накануне в московском Гостином дворе открылась выставка, которую ждало все охотничье и стрелковое сообщество. Уже на старте «ORЁLEXPO-2021» побила свои же рекорды — в первой половине дня количество посетителей перевалило за четыре тысячи.

Организатор мероприятия, один из основателей отечественного оружейного бизнеса и общественный деятель Михаил Хубутия объяснил ажиотаж богатством экспонатов и масштабным форумом оружейников, где проходят как обмен мнениями между производителями, пользователями, продавцами оружия, так и жаркие дискуссии.

Нет запретных тем

Одна из основных дискуссий развернулась вокруг взволновавших общество эпизодов масс-шутинга и ограничений, вводимых ФЗ 231 на право получения лицензии на оружие в связи с нарушениями административного законодательства.

Исполнительный директор «Союза Российских оружейников им. М.Т. Калашникова» Владимир Жихарев привел результаты исследования за последние 30 лет, которые показали, что явление гражданского масс-шутинга становится все более частым. Что касается случаев масс-шутинга в школах, большинство стрелков были моложе 20 лет, оружие было зарегистрировано и легально, чаще всего принадлежало членам семьи.

«Что странно, запрещены законодателями виды оружия, никак не применявшиеся в этих эксцессах. Со времен “аптечного стрелка” в 2021 году в закон внесено 27 поправок, но ситуация не стала лучше», — посетовал он.

Корни проблемы, по мнению Жихарева, не в самом оружии, а в психологическом состоянии самих нарушителей закона.

«Нам кажется, что важными причинами такой ситуации стали самоустранение учебных заведений от воспитания с перевесом в “урокодательство”, как и замена начальной военной подготовки на курс ОБЖ. Дети, живущие в виртуальном мире, просто не понимают роли и серьезности оружия. Запреты не работают, надо применять системный подход к воспитанию, сохранению ценностей», — отметил специалист.

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Глава комитета по школьному общему и среднему образованию Общественной палаты РФ Наталья Кравченко полагает, что предотвратить массовую стрельбу поможет возвращение воспитательной функции школам.

«Теперь в школах появятся помощники по воспитанию. Нагрузка на учителей, учебная нагрузка на детей растет. И эти истории, о которых мы говорим – в том числе и крик души. Надо умудриться не пропустить ребят, чья психика надломлена, помочь им и точно определить, кому оружие в руки давать просто нельзя», — отметила Кравченко.

Генеральный директор ООО «Московский завод высокоточного оружия» Михаил Горелик подчеркнул, что важно оценить адекватность принимаемых поправок и работать над возрождением культуры обращения с оружием.

Директор ЗАО «Техкрим» Олег Кузьменко не исключил, что планомерно продавливаются меры, выгодные западным товаропроизводителям, причем практически без обсуждения с экспертным сообществом.

Кто он сегодня – человек с ружьем?

Вопросы культуры обращения с оружием обсуждались на отдельной дискуссии.

Юрист Кирилл Воронов заявил, что образ человека с оружием становится пугающим за счет массированной медиараскрутки каждого негативного случая, тогда как на самом деле это минимальный процент. Так формируется негативный имидж, лишающий людей права на увлечение, на спорт.

Генеральный директор тренинговой компании «Академия Тактики» Павел Полянчук отметил, что жестокие рамки закона не позволяют тем, кто любит и уважает оружие, передать свои навыки, привить традиции своим детям. А тем самым мы лишены возможности воспитывать культуру обращения с оружием у детей.

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Диапазон от охотхозяйств до патронного производства и киберспорта — на выставке говорят обо всем

На дискуссии «Проблемы развития современных охотхозяйств в России» президент «Росохотрыболовсоюза» Татьяна Арамилева подняла вопросы взаимодействия государства и охотничьего сообщества. Участники дискуссии обсудили и вопрос передачи полномочий с федерального уровня на уровень субъектов, причем без передачи финансирования, поделились опытом самостоятельной работы по организации охотхозяйств.

Очень важным моментом участники дискуссии обозначили взаимное влияние охоты и внутреннего туризма, которому мешает законодательный запрет на выдачу арендного оружия. Главным же запросом сообщества стало намерение грамотного, научно-обоснованного дичеразведения, что должно стать государственной программой.

Экспертная дискуссия «Стрелковые виды спорта vs киберспорт» порадовала заявлением президента Федерации высокоточной стрельбы России Сергея Мазуркевича, который заявил, что уже можно говорить об узаконивании нового вида спорта — стрельба на дальние дистанции.

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Не замалчивали проблемы участники дискуссии «Условия развития патронного рынка России». Были обсуждены объемы и запросы гражданского рынка патронов, факторы повышения цен на патроны, критерии выбора патронных производителей и влияние санкций на будущее патронной отрасли. Среди мер поддержки отечественных производителей — организация массовых соревнований, внедрение маркетинговых инструментов.

Сама экспозиция выставки радовала глаз разнообразием, но знатоки сразу шли к стендам с презентацией уникальной итальянской модели ружья Cosmi, а также к новому прицелу, разработанному Красногорским заводом.

Новое пространство общения

Впрочем, в скором времени у любителей и ценителей оружия, охоты и стрельбы появится возможность обсуждать в сообществе важные вопросы, готовить совместные предложения органам власти — все это обеспечит приложение «Оружейник», презентация которого состоится 15 октября.

Программный директор выставки Ирина Гордина отметила, что тем, кто захочет прийти на выставку завтра и в выходные, лучше позаботиться об электронных билетах заранее.