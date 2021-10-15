Россия инициировала принятие совместного заявления странами СНГ о невмешательстве в выборы

Россия предлагает Содружеству Независимых Государств принять совместное заявление против попыток вмешательства в выборы. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин.

Позицию Москвы глава государства озвучил на саммите СНГ, который проходит 15 октября. Встреча приурочена к 30-летию существования объединения.

«Хотел бы упомянуть о еще одной инициативе России, а именно — о подготовленном к сегодняшнему саммиту совместном заявлении о защите избирательных прав граждан и гарантиях электорального суверенитета. В этом заявлении страны СНГ выражают приверженность ключевым принципам международного права, касающимся уважения суверенитета независимых государств и невмешательства во внутренние дела, включая избирательные процессы», — подчеркнул Владимир Путин.

Саммит организован в формате видеоконференции. Его участники планируют принять несколько совместных решений, включая взаимодействие в гуманитарной сфере и вопросе миграции.