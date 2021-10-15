«Зеленые большевики». Инициативу о запрете свободной продажи газа раскритиковали на Украине

Правящая партия Украины «Слуга народа» ведет страну по пути большевиков и усердно строит из нее социалистическую республику для «своего Брежнева-Зежнева». К такому выводу пришел депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

На мысли об «откате» Украины в советское прошлое нардепа натолкнула идея, озвученная лидером «Слуг» Давидом Арахмией, запретить частным предпринимателям свободно продавать свой газ.

«Власти не подготовились к отопительному сезону и хотят сэкономить за чужой счет, уничтожить рынок ручным управлением. <…> Ограничения планируются как временные, но кого это волнует? У нас то, что нравится Зеленскому, может быть временным-вечным, пока президент не передумает», — возмутился в Facebook Гончаренко.

Член партии «Европейская солидарность» добавил, что такие советские замашки, как экспроприация газа у частного бизнеса, обернется для Украины экономической катастрофой, потому что коммунистам «никто в мире денег не даст». А самостоятельно, без финансирования, Киев не способен добывать голубое топливо.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Добавьте иски иностранных компаний ценой миллиардов — Украина будет в шаге от дефолта, инвесторы уйдут, а мы останемся в разбитом корыте со слугами. <...> Серп и молот, зеленые большевики», — резюмировал Гончаренко.

Примечательно, что украинские власти готовы чуть ли не раскулачивать частный бизнес, но не намерены заключать контракт о поставке газа с Россией. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что страна на 90% готова к отопительному сезону и чувствует себя «уверено».

Впрочем, с уверенностью властей не согласились бы простые украинцы, которые вынуждены спасаться от холодов подручными средствами. Эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно ранее сообщила, что из-за нехватки газа в больницах, школах, детских садах и других соцобъектах людям приходится согреваться одеялами и обогревателями.