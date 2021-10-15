На Украине назвали сроки окончания войны в Донбассе

Киеву потребуется около четверти века, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе. Таким мнением поделился известный украинский журналист, ведущий «Радио Свобода»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) Виталий Портников в эфире телеканала OBOZREVATEL.

Ожидаемо, приверженец западных доктрин винит в войне на юго-востоке страны не украинских властей, угнетающих русскоязычное населения и отказывающихся наделять автономией собственные регионы, а Россию и ее президента Владимира Путина лично.

«Мы — страна, которая будет находиться в войне по крайней мере еще 20-25 лет», — заявил Портников.

youtube.com / ukrlife.tv

По его словам, после отставки российского лидера потребуется по меньшей мере еще десять лет, чтобы стабилизировать ситуацию в Донбассе.

В то же время журналист надеется, что Москва во главе с новой властью попытается наладить дружеские отношения с Украиной, а Киеву в свою очередь надлежит извлечь из этого собственную выгоду. Вот только какой интерес Украина может представлять для великой державы Портников не упомянул.

К слову, невинные, по мнению украинского радиоведущего, украинские военные 13 октября дважды обстреляли минометами населенные пункты Донецка. Огонь вели по столице ДНР и поселку Ленинское, однако нанести ущерб в итоге не удалось. А вот в соседнем Луганске от пуль пострадало здание общеобразовательной школы №4. Детей спасло то, что их накануне досрочно отправили на каникулы из-за ситуации с коронавирусом.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента