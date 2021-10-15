Политолог Сатановский посоветовал США не мешать России вызволять Европу из газового кризиса

Соединенные Штаты Америки необоснованно критикуют Россию за развязывание «энергетической войны» с Евросоюзом, хотя на самом деле все с точностью до наоборот: Москва спасает Старый Свет от очередной «газовой истерики», а Вашингтон только мешает. Такое мнение выразил авторитетный политолог и журналист Евгений Сатановский.

Сатановский подверг жесткой критике позицию официального Вашингтона и многих простых американцев в личном Telegram-канале «Армагеддоныч». Соединенные Штаты увлеклись гонкой за глобальным доминированием, и фоне своей борьбы за единоличный контроль над всей планетой предпочитают бросаться громкими заявлениями без оглядки на здравый смысл и факты, негодует журналист.

«Насчет обеспечения Европы энергией — это вообще шедевр. А (президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин чем занимается? И кто ему больше всех мешает? Совсем из ума американцы выжили, что ли?» — в фирменном ироническом стиле написал политолог.

Сатановский заострил внимание также на стремлении Вашингтона выстроить стабильные и предсказуемые отношения с Москвой. По мнению политолога, это невозможно, пока США будут стремиться доминировать и подавлять любое инакомыслие на мировой арене. Весь рецепт стабильных отношений двух держав укладывается в пять простых тезисов, уверен эксперт.

«Что до стабильных и предсказуемых отношений с Россией — вообще не вопрос. Пускай научатся не лезть нам под ноги, не читать нотаций ни по какому поводу, вовремя уходить с дороги, обнулят все свои чертовы санкции и начнут выполнять подписанные ими договора. Очень поможет стабильности и предсказуемости отношений», — открыл американцам глаза Сатановский.

Страны Европейского союза нуждаются в помощи от России и дополнительных поставках голубого топлива на фоне ужесточения энергетического кризиса. С таким заявлением выступил глава Европейской службы внешнеполитических действий Жозеп Боррель.