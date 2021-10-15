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Политолог Сатановский посоветовал США не мешать России вызволять Европу из газового кризиса

Политолог Сатановский посоветовал США не мешать России вызволять Европу из газового кризиса

Соединенные Штаты Америки необоснованно критикуют Россию за развязывание «энергетической войны» с Евросоюзом, хотя на самом деле все с точностью до наоборот: Москва спасает Старый Свет от очередной «газовой истерики», а Вашингтон только мешает. Такое мнение выразил авторитетный политолог и журналист Евгений Сатановский.

Сатановский подверг жесткой критике позицию официального Вашингтона и многих простых американцев в личном Telegram-канале «Армагеддоныч». Соединенные Штаты увлеклись гонкой за глобальным доминированием, и фоне своей борьбы за единоличный контроль над всей планетой предпочитают бросаться громкими заявлениями без оглядки на здравый смысл и факты, негодует журналист.

«Насчет обеспечения Европы энергией — это вообще шедевр. А (президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин чем занимается? И кто ему больше всех мешает? Совсем из ума американцы выжили, что ли?» — в фирменном ироническом стиле написал политолог.

Сатановский заострил внимание также на стремлении Вашингтона выстроить стабильные и предсказуемые отношения с Москвой. По мнению политолога, это невозможно, пока США будут стремиться доминировать и подавлять любое инакомыслие на мировой арене. Весь рецепт стабильных отношений двух держав укладывается в пять простых тезисов, уверен эксперт.

«Что до стабильных и предсказуемых отношений с Россией — вообще не вопрос. Пускай научатся не лезть нам под ноги, не читать нотаций ни по какому поводу, вовремя уходить с дороги, обнулят все свои чертовы санкции и начнут выполнять подписанные ими договора. Очень поможет стабильности и предсказуемости отношений», — открыл американцам глаза Сатановский.

Страны Европейского союза нуждаются в помощи от России и дополнительных поставках голубого топлива на фоне ужесточения энергетического кризиса. С таким заявлением выступил глава Европейской службы внешнеполитических действий Жозеп Боррель.