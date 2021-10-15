Коронавирусом в России заболели еще 32 196 человек

Российские медики за последние сутки зафиксировали 32 196 случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 на территории страны. Такое заявление сделали в оперштабе по предотвращению распространения COVID-19.

Больных выявили в 85 российских регионах. При этом в 9% всех случаев эта инфекция развивалась у пациентов без каких-либо клинических проявлений, добавили в оперштабе.

Согласно данным ведомства, за последние сутки от COVID-19 успешно вылечились 22 268 человек. Таким образом, общее число победивших этот вирус россиян составляет 6 960 024 россиян.

Москва и Петербург по-прежнему лидируют по количеству заболевших за сутки. На территории Москвы COVID-19 был выявлен у 6631 горожан. На территории Северной столицы этой инфекцией заболели 2632 человек. При этом антилидерами являются Чукотский и Ненецкий автономные округа. За сутки в них было выявлено 17 и 16 новых пациентов, соответственно.