Мощный взрыв прогремел около шиитской мечети в афганском Кандагаре

В центре афганской провинции Кандагар около шиитской мечети Биби-Фатима был зафиксирован мощный взрыв. Несколько человек погибли и пострадали, сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на очевидца ЧП.

Согласно данным очевидцев, инцидент произошел в квартале Имам-Баргах. Взрыв устроил участник одной из террористических группировок. Информации о количестве погибших и раненых еще не поступало.

Ранее сообщалось о еще одном взрыве в афганской провинции Кундуз в районе шиитской мечети во время пятничной молитвы. В тот день погибли порядка 150 человек.