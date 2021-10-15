Вологодский мэр выложил ролик в TikTok под песню с нецензурной лексикой

Мэр города Вологды Сергей Воропанов выложил ролик в TikTok, в котором призвал жителей быть внимательными на пешеходных переходах. Волгожане указали главе города на ряд изъянов в видео.

Воропанов подготовил интересный ролик для жителей города, в котором сам принял участие. С помощью видео он пытался понятным языком объяснить базовые правила дорожного движения.

Но жители Вологды нашли минусы в таком посыле. Они указали, что мэр города учел не все обязательные действия при переходе через проезжую часть. Предположили, что пешеходная инфраструктура построена некорректно, поскольку на видео были рассмотрены тропинки, протоптанные рядом с тротуарами. А главное, в клипе главы города услышали песню Freddie Dredd Cha Cha, которая содержит нецензурную брань.

Воздействию нецензурной лексики подвергся писатель Владимир Коваленко, сообщил телеканал «360». Прозаик получил негативный отзыв от сотрудников книжного магазина, в котором были выставлены его произведения.