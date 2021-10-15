Лавров пошутил о неполиткорректности термина «омбудсмен»

Глава МИД России Сергей Лавров в шутку предложил изменить наименование должностей лиц, которые следят за соблюдением прав человека. Об этом он заявил во время дискуссии на VII Всемирном конгрессе соотечественников.

Министр отметил, что термин «омбудсмен» может оказаться неполиткорректным в современном мире.

«Лучше говорить тогда, либо что есть "омбудсвуман" и "омбудсмен", но, учитывая вчерашнюю дискуссию в Петербурге на женском форуме, наверное, лучше говорить что-нибудь совсем нейтральное — "омбудсперсон", например», — сказал Лавров.

Всемирный конгресс соотечественников проходит в Москве с 15 по 16 октября. По информации Кремля, участниками мероприятия являются порядка 400 делегатов из разных стран.