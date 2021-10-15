Матвиенко: Россия не будет менять свою позицию по Курильским островам

Заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды по поводу Курильских островов вызывает разочарование. Об этом рассказала председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Территория Курил по итогам Второй мировой войны была передана под контроль России. Отчуждение российских земель невозможно, процитировали Матвиенко на телеканале RT.

«Позиция России открытая, понятная. Мы ни завтра, ни через год, ни через десять лет не будем менять — я уверена абсолютно — свою позицию. Мы всегда будем сохранять российский суверенитет над Курилами, это часть российской территории», — подчеркнула председатель Совфеда.

По ее мнению, отсутствие между Россией и Японией мирного договора — это нонсенс.

Ранее японский премьер Кисида заявил, что суверенитет Токио якобы распространяется на острова южной части Курил. Такие выступления только усложняют решение вопроса, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.