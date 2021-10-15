Экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу прошли 13 тысяч москвичей

Москва предоставила своим жителям возможность пройти бесплатное тестирование на коронавирус с 11 октября. Заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила первые результаты.

С понедельника москвичи могли пройти экспресс-тестирование на COVID-19 в 20 различных точках города. Услуга уже стала популярна в столице, за последние сутки более 3 тысяч человек прошли процедуру, из них получено 150 положительных результатов.

«Всего за четыре дня экспресс-скрининг прошли 13 тыс. человек, из них более 12 тыс. получили отрицательный результат и только около 650 - положительный», — сообщила заммэра.

Ракова пояснила, что человеку, получившему положительный экспресс-тест, сразу проводят ПЦР-тестирование, чтобы подтвердить или опровергнуть результат. Почти у 80 процентов заболевших удалось выявить заболевание на раннем этапе и начать оперативное лечение.

Испытания экспресс-тестирования начались в Москве с июля текущего года, передал телеканал «360». Доля ложноположительных составила всего 2 процента.