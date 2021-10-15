Власти Узбекистана отказали США в военном присутствии на территории республики

США не оставляют попытки убедить Узбекистан в необходимости разместить американский контингент на своей территории. Издание Politico со ссылкой на источники в американском конгрессе сообщает, что Пентагон собирается вновь поднять этот вопрос уже в этом месяце.

По заявлениям представителей республики, Узбекистан не собирается принимать у себя военные силы США, вопрос их размещения не обсуждался и обсуждаться не будет. Тем не менее, американцы ищут альтернативные пути и изощренные предлоги для достижения поставленной цели. Об этом в эксклюзивном интервью редакции «Политике Сегодня» рассказал ташкентский политолог, журналист и сотрудник фонда «Наследие Евразии» Юрий Черногаев.

Эксперт напомнил, что у американцев в Узбекистане уже есть своя отрицательная история военного базирования. Первый президент Ислам Каримов выдворил США с военно-воздушной базы Карши-Ханабад по причине грубого вмешательства во внутренние дела государства в 2005 году. После этого парламент Узбекистана на законодательном уровне закрепил запрет на присутствие в стране военных баз и контингентов иностранных государств.

Prt Scr twitter.com / @YuriyAmster

На сегодняшний день этот запрет сохраняется. Оборонная доктрина Узбекистана не предусматривает размещение иностранных военных баз и объектов на территории страны. Но желание американцев объяснить очень просто: им нужна какая-то точка, с которой будет возможно осуществлять по меньшей мере разведывательные полеты или же запускать ударные беспилотные аппараты.

«Насколько мне говорили обе стороны (и узбекская, и американская), речь идет не о пилотируемых ударных самолетах, а о такой, вроде бы, мелочи, как беспилотники. Это предложение выдвигается постоянно, особенно после того как в Кабуле с беспилотника убили работника международной гуманитарной операции. Дело в том, что беспилотник был запущен за 1800 км, а на таком расстоянии даже эффективная техника дает сбой. Поэтому принципиально важно американцам иметь какой-то пункт здесь, в Узбекистане», — рассказал политолог.

Он добавил, что эта тема поднимается американцами постоянно. Даже в свой последний визит в республику, когда в Ташкент прибыли сенаторы из четырех штатов США, в беседе с МИД они намекали на то, что их просьбы о размещении военной базы все еще сохраняют актуальность.

flickr.com / U.S. Department of Defense

Узбекистан предложения Соединенных Штатов в очередной раз отверг, а возможностей для давления на республику у США нет. Американский бизнес в республике развит не так значительно, поэтому единственное, что остается США — попытаться договориться с властями страны, используя различные махинации и ухищрения.

«В данной ситуации, если бы Узбекистан, предположим, захотел на это пойти, то только из-за каких-то веских политических соображений. А какие могут быть политические соображения, если через две недели в Узбекистане продут президентские выборы? Поэтому экономические причины отпадают, политические причины категорически отпадают. В ноябре Мирзиеев летит с госвизитом в Москву и там планирует получить от России бонусы. Как он может рассчитывать на бонусы, если у него за спиной будет американский пункт в Узбекистане? Узбекистану это совершенно незачем», — пояснил Черногаев.

Однако американцы пытаются обойти существующих в республике законы и предлагают легитимизировать свое присутствие под предлогом экологической миссии:

«Сейчас разговоры идут вот о чем: на узбекской базе будет человек 20 американцев — технарей, может быть мы их даже будем называть экологическими специалистами, а у них в распоряжении будет несколько беспилотных аппаратов, с помощью которых они будут исследовать загрязнения воздуха. То есть получается, что это не американская база и не американский контингент, это экологическая миссия, оснащенная американскими БПЛА».

af.mil /

Такой вариант не противоречит узбекскому законодательству, и именно его проталкивают американцы во время своих визитов в республику. Однако саму такую возможность власти страны категорически отвергают, прекрасно понимая, что сохранить доброе расположение России к себе гораздо приоритетнее.