Социолог Шугалей оценил вероятность майдана в Грузии из-за ареста Саакашвили

Выйти на улицы грузин заставила не любовь жителей закавказской республики к Саакашвили, а попытки дестабилизации ситуации извне, уверен социолог Максим Шугалей. Митинг, устроенный накануне жителями Тбилиси, побил девятилетний рекорд: на улицы вышло около 50 тысяч человек. Участники акции протеста требовали освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в тюрьме города Рустави.

Оценивая происходящее, глава Фонда защиты национальных ценностей, ученый-социолог Максим Шугалей предположил, что главным фактором протестов является не жгучая любовь грузин к Саакашвили, а попытки извне дестабилизировать обстановку в соседствующей с Россией стране.

«Просто так в таком количестве люди не выходят. Безусловно, есть внешние источники, в том числе финансирования. Сейчас идет борьба, стратегия возникновения очагов напряжения вокруг нашей страны», — заявил «Политике Сегодня» Шугалей.

ТАСС / Мдзинаришвили Давид

Главным инициатором подобных акций на постсоветском пространстве, по мнению социолога, выступают США. Однако организаторы митинга не учли тот факт, что Саакашвили не та персона, из-за которой протесты приведут к чему-то существенному, тем более майдану, уверен собеседник «ПС».

Ранее сообщалось, что на митинг в центре грузинской столицы собрались около 50 тысяч человек. Толпа скандировала антиправительственные лозунги, звучали требования немедленной отставки действующих властей и угрозы расправы, а многочисленные транспаранты гласили «Свободу Мише» и «Нет политическому преследованию».

Напомним, Саакашвили покинул Грузию в 2013 году и принял гражданство Украины, после чего на родине против него возбудили несколько уголовных дел. Бывшего президента объявили в розыск, обвинив в преступлениях против человечности и, в частности, грузинского народа.

Спустя восемь лет политик нелегально приехал в Грузию. Через два дня после возвращения, 1 октября, экс-президента задержали и поместили в тюрьму. В общей сложности по всем обвинениям Саакашвили грозит девять лет лишения свободы.