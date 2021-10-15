Лавров объяснил давление Запада укреплением позиций России на мировой арене

Запад оказывает давление на Россию из-за укрепления ее позиций на мировой арене. Такую точку зрения выразил министр иностранных дел страны Сергей Лавров.

Глава МИД считает, что зарубежным партнерам Москвы откровенно не нравится стабильное развитие крупнейшего государства.

«На нас стремятся оказывать давление с использованием широкого набора нелегитимных инструментов — от односторонних санкций и информационных провокаций, до вмешательства во внутренние дела», — сказал Лавров во время выступления на VII Всемирном конгрессе соотечественников.

Заседание участников VII Всемирного конгресса соотечественников началось 15 октября в Москве. Тема мероприятия — «Россия и соотечественники в меняющемся мире».