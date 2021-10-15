МИД: среди пострадавших при стрельбе в Бейруте нет граждан России

Россияне не пострадали в результате стрельбы в столице Ливана. Об этом сообщили представители министерства внутренних дел России.

Напомним, вчера утром сторонники шиитской партии «Харакет Амаль» вышли на улицу в районе Тайуни и требовали отстранить судью Тарека Битара, который рассматривает дело о прошлогоднем взрыве в морском порту Бейрута, уничтожившем половину города.

Когда митингующие направились в сторону Дворца правосудия, по ним открыли огонь неизвестные. По данным местных СМИ, в результате произошедшего погибли шесть человек, более 60 пострадали.

Ранее армия Ливана сообщила о задержании девяти человек, подозреваемых в причастности к обстрелу во время демонстрации, передавал ФАН.