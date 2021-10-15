Президент России указал на важность поддержки соотечественников

Важнейшим приоритетом России является поддержка соотечественников. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства написал послание участникам VII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом. Текст на мероприятии зачитал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Поддержка соотечественников, содействие в осуществлении значимых проектов в сферах образования, просвещения, культуры, социального обеспечения неизменно относится к числу важнейших общенациональных приоритетов», — подчеркнул Владимир Путин.

Тема конгресса — «Россия и соотечественники в меняющемся мире». Она предполагает рассмотрение широкого круга актуальных вопросов, добавил Путин.

Мероприятие проходит 15 октября в Москве. В нем принимают участие представили более 100 стран.