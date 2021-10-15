Губернатор Томской области заявил о вводе обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан

Решение о вводе обязательной вакцинации было принято оперштабом Томской области по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-центр администрации Томской области.

Обязательная вакцинация в Томской области вводится с 15 октября. Причиной принятия новых мер стала борьба с распространение COVID-19 на территории региона, которая сопровождается осенней эпидемией гриппа.

«Сегодня 75% случаев ковида регистрируется в Томске. Три четверти заболевающих — люди в самом расцвете сил, от 30 лет. Люди 65+ — главная группа риска. При этом 98%, попадающих в больницы — не вакцинированы», — приводит слова губернатора Сергея Жвачкина официальный портал администрации Томской области.

Пока обязательная вакцинация касается отдельных категорий граждан, в частности сотрудников правоохранительных органов, государственных и муниципальных служащих, врачей, учителей, работников сферы услуг и студентов. С 8 ноября кафе и рестораны Томской области будут открыты только для переболевших, привитых и прошедших тестирование на коронавирус. С 15 ноября аналогичные требования начнут действовать для театров, кинотеатров и концертных залов, музеев и библиотек, спортивных учреждений, фитнес-клубов, парикмахерских и салонов красоты.