Ядерная программа Ирана стала темой переговоров главы МИД Саудовской Аравии и госсекретаря США

Глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан аль Сауд и госсекретарь США Энтони Блинкен провели переговоры. Встреча прошла в Вашингтоне. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве королевства.

Основной темой переговоров дипломатов стала ядерная программа Ирана. Участники саммита также обсудили отношение к этому вопросу на международной арене.

«У меня была продуктивная встреча с моим другом госсекретарем Блинкеном, в ходе которой мы обсудили <...> пути укрепления нашего стратегического партнерства и сотрудничества по многим направлениям», — написал саудовский министр в Twitter.

В американском Госдепе уточнили, что стороны коснулись вопроса урегулирования ситуации в Йемене. Вашингтон готов помочь Эр-Рияду в защите территории и народа, говорится в сообщении пресс-службы ведомства США.

Ранее Блинкен рассказал, что Тегеран еще не подтвердил свое возвращение к переговорам в Вене. Тему иранской ядерной программы госсекретарь также обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым, уточнили на телеканале «360».