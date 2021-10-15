Дипломат Ноздрев заявил о готовности РФ сотрудничать с японскими инвесторами на Курилах

Россия готова подключить японских инвесторов к совместной деятельности на Курильских островах. Об этом сообщил директор Третьего департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Николай Ноздрев.

Дипломат считает, что реализация масштабных проектов Москвы по развитию Дальнего Востока станет дополнительным стимулом для скорейшего достижения результатов в совместной хозяйственной деятельности.

«Будем приветствовать подключение к сотрудничеству на этих территориях иностранных инвесторов, в том числе японских, при наличии у них заинтересованности», — приводит слова Ноздрева РИА Новости.

Мэр Курильского района (Итуруп) Вадим Рокотов ранее прокомментировал попытки Токио получить контроль над островами. По его словам, местные жители с удовольствием примут гостей, но на условиях главенства российских законов.