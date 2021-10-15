«Пускай не лезут под ноги». Сатановский раскрыл главную проблему сотрудничества с США

Известный политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский иронично прокомментировал встречу первого замгоссекретаря США Венди Шерман с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком в Вашингтоне.

Ученый обратил внимание на лицемерие американцев, которые после переговоров в очередной раз пустили пыль в глаза, заявив о необходимости стабильных и предсказуемых отношений с Москвой. В то же время в кулуарах Белого дома, по словам эксперта, продолжают обсуждать все новые и новые санкции против РФ.

Политолог напомнил, как в конце сентября Соединенные Штаты ввели персональные ограничения против целого ряда российских официальных лиц. Возглавил список ко всеобщему удивлению премьер-министр Михаил Мишустин.

В этой связи Сатановский назвал формулу, следуя которой США могут рассчитывать на мирный диалог с Россией.

«Пускай научатся не лезть нам под ноги, не читать нотаций ни по какому поводу, вовремя уходить с дороги, обнулят все свои чертовы санкции и начнут выполнять подписанные ими договора», — посоветовал эксперт.

Призыв Шерман к совместному с Россией сотрудничеству на благо Европы российский ученый саркастично назвал «шедевром».

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Он отметил, что и Москва, и лично президент Владимир Путин помогают ЕС отыскать выход из сложившегося кризиса на фоне рекордных биржевых цен на газ. И многочисленные санкции США против газопровода «Северный поток — 2», который призван быть гарантом энергетической стабильности Европы, едва ли доказывают слова и намерения американцев.

«Иногда кажется, что настоящие враги Америки — вовсе не мы, Китай, Иран или Северная Корея, которыми нас всех американское начальство таковыми назначило, и не международный терроризм, который они против СССР выпестовали, а теперь против России, Китая, Сирии и того же Ирана используют. Главный враг Америки — ее собственное начальство, сидящее на двух квадратных милях в Вашингтоне, от Белого дома до Капитолия», — отметил Сатановский.

Причем критике внешнюю политику американского лидера Джо Байдена подвергают не только за рубежом, но и люди из его ближайшего окружения. Так, в конце августа этого года теперь уже экс-министр обороны США Стюарт Шеллер резко высказался о выводе американских войск из Афганистана. Он назвал «бездарным» военно-политическое руководство Вашингтона, после чего, конечно, был уволен со службы.

Сатановский в свою очередь разделил мнение бывшего главы Пентагона, добавив, что платить за огрехи Белого дома в буквальном смысле приходится кровью. И не только американским солдатам, но и тем, кого Вашингтон втягивает в собственную «бешеную гонку за всемирным доминированием».

«И, кстати, раз уж речь зашла о политике, никакой разумной внутренней политики у них тоже нет. Такая мешанина из усилий лоббистских групп и разнообразных мафий, политических и не только... Что с этим звездно-полосатым дурдомом делать, чтобы не сцепиться напрямую в смертельной схватке? Интересный вопрос. Может, еще и сцепимся», — рассудил политолог.

Ранее ученый-востоковед посоветовал российским властям отплатить Японии, которая требует вернуть ей Южные Курилы, той же монетой. В частности, Сатановский предложил зеркально предъявить претензии на остров Хоккайдо.