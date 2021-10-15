Лидера Северной Кореи Ким Чен Ына вызвали в японский суд в качестве обвиняемого. Пять человек, которым удалось покинуть территорию КНДР, просят взыскать с председателя Государственного совета страны компенсацию за программу репатриации 1959–1984 годов.

Тогда тысячи корейцев, проживающих в Японии без гражданства, вернулись на историческую родину, увидев пропагандистские фильмы о «прекрасной и райской жизни» в Северной Корее. В те годы по программе репатриации в КНДР переехало более 93 тысяч человек, и лишь немногим из них удалось впоследствии вырваться на свободу.

Поскольку между Северной Кореей и Японией нет дипломатических отношений, в суд по этому делу вызвали именно Ким Чен Ына. Представителя страны просят ответить за обман 60-летней давности, однако на успешный ход дела истцы не надеются, передает агентство NDTV.

«Мы не ждем, что Северная Корея примет решение в нашу пользу или возместит ущерб, — заявил адвокат потерпевших Кенджи Фукуда. — Но мы надеемся, что японское правительство сможет договориться с Северной Кореей, если суд примет решение в пользу истцов».

Беглецы из КНДР жалуются, что в стране до сих пор остаются их семьи. Ким Чен Ын, по их мнению, обязан заплатить в качестве компенсации 100 миллионов иен (около $870 тыс.) каждому.