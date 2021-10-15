В России стартовала первая цифровая перепись населения

Росстат объявил о старте первой в истории цифровой всероссийской переписи населения. Мероприятие продлится с 15 октября по 14 ноября.

Электронные переписные листы можно будет заполнить самостоятельно на портале «Госуслуги» до 8 ноября — такая возможность появилась впервые за всю историю.

«Это важнейшее мероприятие общенационального значения, ее итоги повлияют на будущее нашей страны, каждого из ее жителей. Росстат и наши многочисленные партнеры провели огромную работу по ее подготовке. Результат нашей совместной работы - 100%-ная готовность к проведению первой цифровой переписи, одной из самых передовых в мире», — сообщил ТАСС руководитель Росстата Павел Малков.

Глава ведомства заверил россиян, что данные граждан страны будут в полной безопасности, для переписи используются планшеты и программное обеспечение отечественного производства. Принять участие в переписи также можно на стационарных участках или в офисах МФЦ.