Полиция пришла с обысками в новосибирский Институт лазерной физики

Правоохранительные органы проводят обыски в новосибирском Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН.

Директор института Алексей Тайченачев стал фигурантом уголовного дела, сообщает ТАСС. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Институт лазерной физики СО АН СССР появился в 1991 году на базе отделения лазерной физики Института теплофизики СО АН СССР и отдела физики плазмы и космического моделирования Института теоретической и прикладной механики СО АН СССР. В институте проводят исследования по многим международным программам.

Правоохранители ранее пришли с обысками в департамент капитального строительства Севастополя. В ходе следственных мероприятий были изъяты все необходимые документы.