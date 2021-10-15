Российский форвард Кучеров набрал четыре очка в матче НХЛ между «Тампой» и «Детройтом»

Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров помог своему клубу одержать первую победу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Тампа» со счетом 7:6 обыграла «Детройт» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ, завершившемся минувшей ночью. В составе «молний» четыре очка набрал российский нападающий Никита Кучеров. Форвард забросил одну из шайб и трижды ассистировал партнерам по команде. Соотечественник Кучерова Михаил Сергачев сделал две результативные передачи. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский провел не слишком удачный матч, отразив 20 бросков по своим воротам из 26. Одну из шайб в составе «Детройта» забил его соотечественник Владислав Наместников.

Следующий матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа», являющаяся действующим обладателем Кубка Стэнли, проведет 17 октября. «Молнии» сыграют с «Вашингтон Кэпиталз». «Детройт» в этот же день на своем льду примет «Ванкувер Кэнакс».