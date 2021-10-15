Глава МИД РФ подтвердил заинтересованность Москвы в диалоге с Израилем по Ближнему Востоку

Москва заинтересована в диалоге с Израилем по вопросам стабильности на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Руководитель ведомства отметил, что комплексные решения проблем ближневосточного региона должны учитывать интересы безопасности Израиля. По его словам, Москва уверена в безальтернативности двугосударственного принципа урегулирования палестино-израильского конфликта. Россия поддерживает переговоры между палестинцами и израильтянами. Только так можно добиться решения ситуации, добавил Лавров.

«Готовы к работе с израильскими коллегами и в многосторонних форматах, прежде всего в контексте возобновления деятельности "квартета" международных посредников по ближневосточному урегулированию в тесном сотрудничестве с представителями Лиги арабских государств», — отметил глава МИД.

Ранее прошла встреча премьер-министра Израиля Нафтали Беннета с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они обсудили ядерную программу Ирана.