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Дипломат Ноздрев указал на риски начала гонки вооружений после создания AUKUS

Дипломат Ноздрев указал на риски начала гонки вооружений после создания AUKUS

Создание оборонного альянса AUKUS несет риски начала гонки вооружений. Такой точки зрения придерживается директор Третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев.

Практические задачи объединения вызывают серьезную озабоченность в части обеспечения региональной безопасности, отметил дипломат. В качестве примера он привел содействие Канберре со стороны Великобритании и США.

«Считаем важным обеспечение равной и неделимой безопасности для всех и неприемлемой логику узкоблоковых союзов, которые сколачиваются для решения ситуативных задач и не способствуют поддержанию стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире», — приводит слова Ноздрева РИА Новости.

Альянс AUKUS предполагает партнерство Соединенных Штатов, Австралии и Великобритании в оборонной сфере. О создании объединения стало известно 15 сентября 2021 года.