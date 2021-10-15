Смартфоны, газеты, страховки: что купят депутатам Госдумы на 100 народных миллионов

Депутаты VIII созыва Госдумы РФ представляют интересы своих избирателей чуть меньше месяца. Пока парламентарии регистрировали фракции, назначали их руководителей и определяли составы думских комитетов, аппарат ГД уже определился с госзакупками и тендерами для нужд народных избранников и прочих обитателей того самого здания на Охотном ряду, 1. Увы, этому событию СМИ не уделили должного внимания: государственными тендерами на миллионы уже никого не удивить.

Вот и теперь, как водится, парламентаризм обойдется россиянам недешево: только с 1 сентября думский аппарат объявил конкурсов почти на 100 миллионов бюджетных рублей. Рассказываем, на что в Думе решили потратить столь внушительную сумму. А насколько это оправдано — решайте сами.

Ни на что не намекая, напоминаем: заработная плата депутатов Госдумы составляет порядка 450 тысяч рублей в месяц, а дефицит бюджета РФ в 2022 и 2023 годах составит 1,25 трлн и 1,41 трлн рублей, соответственно.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Алло, это Госдума?

Самая дорогостоящая госзакупка, инициированная уже при новом составе парламента 6 октября, обойдется бюджету страны более чем в 32 миллиона рублей. Их потратят в 2022-2023 годах на «оказание услуг сотовой связи», иными словами деньги уйдут на SIM-карты.

Таким образом депутатов ожидает безлимитный интернет за счет государства, 1000 минут бесплатных звонков в месяц по России и за рубежом, а также 1 Гб интернет-трафика в международном роуминге. Всего планируется приобрести 565 абонентских номеров: путем несложных вычислений выясняем, что на обслуживание каждого за год уйдет более 28 тысяч рублей.

«Исполнитель своими силами и средствами осуществляет доставку и передачу Заказчику SIM-карт…», — уточняется на странице электронного аукциона.

На китайские смартфоны для депутатов восьмого созыва в аппарате ГД решили потратить куда меньше — всего-то 4,3 миллиона рублей. За каждую модель, прямо скажем, не самого популярного телефона Realme C21 из госбюджета заплатят чуть менее 10 тысяч рублей. Переход парламентариев на систему Android объясняется тем, что iPhone, которыми предпочитают пользоваться в ГД, легче взломать. Однако не факт, что все заседающие решат принести в жертву кибербезопасности комфортное пользование техникой класса люкс.

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Ремонт калькуляторов и недешевый сайт

Более 28,5 миллиона рублей предполагается потратить на «услуги по ремонту электрокалькуляторов, персональных машин ЭВМ и компьютерной техники». Любопытно, что по 6 миллионов из этой суммы уйдет на техобслуживание и ремонт ксероксов, а также копировального оборудования Oce и Canon.

Получатся, ежемесячно в ГД эта офисная техника, печатающая в том числе и регулярно принимаемые депутатами новые законы и поправки к старым, должна чиниться и обслуживаться на полмиллиона рублей. Впрочем, новейшая история научила электорат, что не так важен сам ксерокс, как то, что в коробке из-под ксерокса.

Чуть более года назад президент Владимир Путин распорядился провести цифровую трансформацию всей России. Печатать бумажки — дорого и не слишком современно, но и на «цифру» аппарату Госдумы придется потратиться. Услуги по «сопровождению» официального сайта ГД обойдутся бюджету РФ более чем в 4,9 миллиона рублей.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

А вот на «флешки» (USB-накопители), рискующие скоро кануть в Лету подобно дискетам и DVD-дискам, в Госдуме потратят 709 тысяч рублей. Уточняется: «Будет закуплено 728 единиц по 974 рубля на штуку».

Благодаря сайту госзакупок теперь мы знаем — совсем не исключено, что в кармане красного пиджака Владимира Жириновского лежит «флешка» на 4 гигабайта. Разумеется, с новым законопроектом от ЛДПР.

Карандашики, календарики и свежая пресса

Два с небольшим миллиона рублей будет потрачено на канцелярские наборы. Всего купят 1000 штук, цена одного — 2290 рублей. Причем канцелярия закупается на оставшиеся месяцы 2021-го, а не на следующие годы. Вероятно, объем закупки позволит выявить клептоманов и коллекционеров ручек среди депутатов нового созыва.

На 4500 квартальных календарей на октябрь, ноябрь и декабрь по 228 рублей за штуку выделили более миллиона рублей из бюджета. Какова будет стоимость календарей на весь 2022 год, да еще и с учетом инфляции — страшно представить.

Во имя просвещения народных избранников в следующем году им купят доступ к электронной библиотеке научных журналов за полмиллиона рублей и подписки на периодические издания более чем за 3,5 миллиона рублей. Еще около миллиона предусмотрено на «обеспечение доступа» к базам статьей из периодических изданий.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Спешим успокоить тех, кто опасается за благополучие парламентариев нижней палаты: их жизни застрахуют на 1,3 миллиона бюджетных рублей. На «услуги по страхованию на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события» для каждого депутата (а их 450 человек) предусмотрено около трех тысяч рублей. Примерно треть от прожиточного минимума пенсионера в большинстве регионов России в 2021 году.

Корреспондент «Политики Сегодня» неоднократно пытался дозвониться и взять комментарий у депутата ГД и координатора Бюро расследований ОНФ Антона Гетта, выступающего за прозрачность в системе госзакупок. Раз за разом, однако, к телефону подходила помощница, которая так и не смогла нам помочь.

И даже смартфоны, купленные депутатам за народные деньги, связаться не помогли.