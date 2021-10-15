Китайские пользователи Сети раскритиковали антироссийские выпады Запада. Читатели портала «Гуаньча» заявили, что ответственность за энергетический кризис в Европе лежит на зарубежных политиках.

Представители европейских государств неоднократно пытались приписать российской стороне использование энергоресурсов в качестве оружия. Однако Москва подчеркивала, что РФ никогда не делала и не будет этого делать.

Об этом напомнил президент страны Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя». Глава государства добавил, что Москва готова увеличить поставки газа в Европу.

Слова лидера на «Гуаньча» назвали последним предупреждением. Европейские политики прикрываются неумением управлять государством, уверены, пользователи.

«Запад непременно проиграет!» — подытожили китайские читатели.

Ранее стало известно, что КНР может пострадать от стартовавшего энергокризиса. Эксперты считают, что помочь Китаю может только Россия. Такого же мнения придерживается и официальный Пекин. Именно поэтому КНР активизировала действия в направлении РФ.