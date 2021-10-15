Приморское судно «Генерал Трошев» загорелось в порту южнокорейского Пусана

Пожар произошел в Южной Корее в порту Пусан на российском траулере «Генерал Трошев». Экипаж самостоятельно потушил пламя. В результате ЧП никто не пострадал.

Южнокорейские рабочие производили сварку элементов на российском траулере, который находился на плановом ремонте, в результате чего возникло возгорание.

Помощь спасателей не понадобилась, потому что экипаж самостоятельно справился с возникшим пожаром, несмотря на его достаточно большую площадь. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что от полыхающего траулера идут густые клубы дыма. Пострадавших в результате инцидента нет. «Генерал Трошев» приписан к порту Находка.

Транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения правил пожарной безопасности на судне.