Следствие предъявило обвинение в мошенничестве экс-депутату Госдумы Грачеву

Следователи передали в Хамовнический суд Москвы материалы дела в отношении экс-депутата Госдумы Владимира Грачева. Его обвиняют в мошенничестве.

Следствие установило, что фигурант вымогал деньги у входящей в состав «Ростеха» компании «РТ-Инветс». Бывший чиновник обещал за миллион евро не критиковать проекты организации, занимающейся строительством мусоросжигательных заводов.

Сотрудники ФСБ задержали Грачева в сентябре прошлого года в одном из ресторанов Москвы, где он получил часть денег. СК позже предъявил чиновнику обвинение в мошенничестве. Правоохранители обнаружили на счетах экс-депутата несколько миллионов долларов в ходе следственных мероприятий.