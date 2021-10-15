Замглавы Госдепа Шерман призвала Россию делать больше для энергобезопасности Европы

Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что Россия должна делать больше для энергетической безопасности Европы.

Дипломат сделала соответствующее заявление по итогам встречи с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком. Мероприятие состоялось в Вашингтоне.

Шерман также назвала встречу продуктивной. Она уточнила, что США будут и впредь работать над стабильными и предсказуемыми отношениями с Россией. Представитель Госдепа добавила, что Вашингтон продолжит призывать Москву к более решительной борьбе с изменениями климата и обеспечением европейской энергетической безопасности.

Президент России Владимир Путин 13 октября заявил, что введение в эксплуатацию «Северного потока — 2» снизило бы напряженность на энергетическом рынке Европы. Он отметил, что административные барьеры не позволяют ввести «СП-2» в строй.