Шесть солдат армии Карабаха пострадали при обстреле ВС Азербайджана

Шестеро военных армии Нагорно-Карабахской республики (НКР) получили ранения в ходе обстрела азербайджанскими ВС.

Отмечается, что двое солдат после обстрела находятся в тяжелом состоянии. Атака ВС Азербайджана произошла около села Норшен Мартунийского района Арцаха. Об этом омбудсмен Армении Арман Татоян написал на своей странице в Facebook.

Стороны конфликта при содействии России ранее заключили мирное соглашение, которое помогло прийти к завершению боевых действий в регионе. Армения и Азербайджан остановились на занятых позициях. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.