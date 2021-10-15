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ВМС Украины получит новое вооружение от Великобритании

ВМС Украины получит новое вооружение от Великобритании

Украина получит от Великобритании двух современных военных кораблей тральщиков-искателей мин и ракетное вооружение. Об этом заявил посол республики в Лондоне Вадим Пристайко в эфире телеканала «Дом».

По совам украинского дипломата, два тральщика будут куплены Украиной уже в ближайшее время, они сразу же войдут в состав ВМС страны. Он отметил, что эти корабли использовались в ВМС Великобритании и имеют современное вооружение, соответствующее стандартам НАТО.

Украинская армия также получит «ракетное вооружение», которое поможет стране увеличить военно-морскую мощь, считает Пристайко. Он заявил, что страны намерены совместно заниматься модернизацией военно-морских сил Украины.