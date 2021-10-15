Подозреваемый в убийстве 14-летней девочки подросток задержан в Чите

Полиция Читы задержала 15-летнего подростка по подозрению в убийстве 14-летней девочки в поселке КСК.

СК РФ по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

«Около 19 часов 14 октября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в поселке КСК города Читы тела 14-летней девушки с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении.

На место прибыли следователи и оперативники. Специалисты провели следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия с целью выяснения обстоятельств произошедшего.

В тот же вечер примерно в 21 час был задержан 15-летний житель КСК. Его допросили в присутствии законного представителя, педагога и адвоката. Подросток признался в содеянном. Следователи проверили показания подозреваемого.